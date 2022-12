In Spagna non ci possono pensare che Francia e Argentina sono in finale senza possesso palla

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ini dati suldiventati quasi un’ossessione. L’eliminazione contro il Marocco ha lasciato una ferita apertissima, tutti quei passaggineanche un tiro in porta. Il dibattito non accenna a diminuire d’intensità. Oggi El Paìs dedica l’apertura dello sport al tema. Il titolo è: La posesión no está de moda Solo en 23 de los 62 partidos en Qatar el ganador tuvo más tiempo la pelota, nunca desde cuartos. España fue la más posesiva;, la séptima; y, la 14ª Non ciche su 62 partite disputate ai Mondiali, solo in 23 casi ha vinto la squadra che ha avuto più. E – come scritto anche dal Napolista – non è mai successo ...

