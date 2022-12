Ilfattoquotidiano it ha tifato Marocco | così vi abbiamo raccontato fin dall’inizio la più bella sorpresa nella storia dei Mondiali

(Di sabato 17 dicembre 2022) A quanto pare siamo gli unici a non aver ricevuto mazzette dal. Scherzi (e inchieste) a parte, siamo stati sicuramente gli unici a credere finnell’avventura della nazionale marocchina aiin Qatar. “.it tifa”: lo scorso 18 novembre vi avevamo annunciato la nostra folle iniziativa,speranza che una squadra etichettata come sfavorita potesse “tradire il canovaccio prestabilito”. Sì,avevamo scritto eè andata: ilha scritto ladel pallone, diventando la prima nazionale africana ad arrivare fino alla semifinale dei. Noi loseguito passo dopo passo, emozionandoci insieme alla comunità ...

