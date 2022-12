Il vescovo incontra i pazienti dell’ospedale Papa Giovanni | non abbiate paura

L'Eco di Bergamo

... in piazzale Sacro Cuore Babbo Natalei bambini del quartiere e in piazza Risorgimento ... Zanussi della Casa dello Studente ilMons. Giuseppe Pellegrini celebrerà la Messa di Natale. ......metà gennaio dalle 15.30 alle 18 alla Casa di riposo "Caterina Corrado" l'arte del presepe... L'allestimento è stato visitato recentemente anche dalCalogero Marino. A Finalmarina, il ... Il vescovo incontra i pazienti dell'ospedale Papa Giovanni: non ... La visita. L’incontro di monsignor Francesco Beschi con i pazienti e il personale. «Sono stato ricoverato come voi e ho ricevuto l'attenzione e la cura che qui ogni paziente sperimenta». Il vescovo Fr ..."La situazione del Duomo rappresenta per me una preoccupazione perché arrivare in una Diocesi e non potere entrare nella Cattedrale è come sentirsi un po' vedovo. (ANSA) ...