Il sindacato mondiale dei calciatori contro la Fifa | «Disattesi gli accordi | Infantino onori gli impegni presi»

(Di sabato 17 dicembre 2022) La Fifpro, il, non ci sta e parte all’attacco della. Ildente del massimo organismodel calcio Gianniha infatti annunciato in nuovo calendario delle partite internazionali maschili e femminili, alla luce del quale la Fifpro ha emesso subito un comunicato durissimo. “Esprimiamo la nostra sorpresa per le decisioni odierne L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

la Repubblica

DOHA - La Fifpro , ilcalciatori, ha duramente criticato il presidente della Fifa Infantino dopo l'annuncio del nuovo calendario delle partite internazionali maschili e femminili. In un comunicato ...Nell'elenco dei Paesi che il mese scorso il congressodell'Ituc a Melbourne richiamò con ... utilizzata secondo Visentini per i bisogni dell'Ituc, "ilinternazionale riceve ... Il nuovo Mondiale per club è già un caso. Il sindacato mondiale calciatori attacca Infantino La Fifpro: "Il calendario annunciato è rischioso per la salute, la Fifa l'ha deciso unilateralmente senza consultarci" ...Ci sono la Russia, la Bielorussia, l'Iran, l'Afghanistan e il Myammar. Nell'elenco dei Paesi che il mese scorso il congresso mondiale dell'Ituc a Melbourne richiamò con una risoluzione al rispetto dei ...