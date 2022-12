Il Salva-calcio nella Legge di Bilancio | l’emendamento del governo che permette alle società di pagare le tasse a rate

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il-Sport «ci sarà perché esistono misure per le imprese e verranno usate quelle». Parola del ministro dello Sport Andrea Abodi. Che in prima battuta aveva bocciatopresentato su ispirazione del senatore di Forza Italia e presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito. E quindi oggi nel maxiemendamento che ilpresenterà per chiudere la partita delladici sarà anche la norma che interessa lesportive. Tutte, e non solo quelle della Serie A. Nello stesso provvedimento sarà presente la proroga per il Superbonus 110% al 31 dicembre. E la capogruppo di Forza Italia Licia Ronzulli difende la norma: «Pensiamo a tantesportive, anche dilettantistiche. Nuoto, basket, o pallavolo: senza laizzazione ...

Calciomercato.com

Il- Sport "ci sarà perché esistono misure per le imprese e verranno usate quelle". Parola del ... Attualmente, tra Irpef, Inps e Iva ildeve all'Erario 800 milioni di euro . E di questi ...... il 17 e 18 dicembre, FibroHealth" , lo strumento chei muscoli degli atleti. Il primo ... La sua storia inizia sui campi dadel Trevigiano ma tra i suoi pazienti ci sono anche ... Serie A, il governo blocca il salva-calcio. Galliani: 'L'unico settore a non essere aiutato' | Primapagina | Calciomercato ... Il «salva sport» in legge di bilancio. Sessanta rate, quindi, per le squadre, che potranno pagare tutti in un’unica soluzione entro il 31 ...La norma salva-calcio per rateizzare i debiti fiscali dei club entra in manovra. La misura diventerà un emendamento dei relatori alla legge di Bilancio in discussione alla Camera.