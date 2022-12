Il Rotary Club Benevento vara le Domeniche della Salute

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 18 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, vicino ai giardiniPrefettura, lungo Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con le, organizzate daldi, presieduto quest’anno dalla Professoressa Rossella Del Prete. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche. Il terzo appuntamento previsto è con il dott. Giuseppe Palmieri, cardiologo presso il reparto Cardiologia-UTIC del P.O. Antonio Cardarelli di Campobasso, che effettuerà degli Elettrocardiogramma. L’elettrocardiogramma è un esame strumentale che rappresenta graficamente gli eventi elettrici del cuore durante il ciclo cardiaco. ...

L'Amico del Popolo

