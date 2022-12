Il ricordo di Mihajlovic nelle parole strazianti delle figlie Il cuore è spezzato | l' anima peggio

Sky Tg24

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Addio a Sinisa, ilvip da Meloni a Zoff Tantissimi sportivi, ...La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Sinia. Fa troppo, troppo male. È dura papà. È dura. In questo momento di immensa ... Morte Sinisa Mihajlovic, le reazioni del mondo del calcio e i ricordi ... Lo splendido rapporto che l’ex giocatore aveva con i figli è testimoniato dalle parole di Virginia e Viktorija. Messaggi ricchi di amore e riconoscenza L’addio a soli 53 anni di Sinisa Mihajlovic, ha ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...