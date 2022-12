Il regalo che non ti aspetti | ecco le migliori action cam del 2022

Leggi su gqitalia

(Di sabato 17 dicembre 2022) Lecam continuano ad essere uno dei regali di Natale più ambiti. Regalare una fotocamera specializzata in sport e riprese “in movimento” è davvero un’ottima idea per fare bella figura senza spendere un’esagerazione. Anche perché, nel corso degli anni, queste telecamere si sono trasformate in piccoli gioielli tech con veri e propri obiettivi professionali per video e foto di qualità super. L'unico vero ostacolo, finora, era il prezzo: per tanto tempo trovare tanta qualità a meno di 350 euro è stato praticamente impossibile. Ora invece lo strapotere degli smartphone – che hanno rubato una grossa fetta del mercato – e il loro sviluppo in termini di riprese audio e video ha spinto i principali produttori a ridurre le proprie pretese garantendoci ottime camere a basso prezzo. Come scegliere la migliorecam da ...