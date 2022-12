Il Qatargate irrompe nel congresso del Pd | che sospende Andrea Cozzolino

(Di sabato 17 dicembre 2022) AGI - La linea del Partito Democratico nei confronti di, ma anche verso chi dovesse essere coinvolto da qui in avanti nello scandalosarà delle più dure. La scelta di Enrico Letta di convocare la commissione di Garanzia del partito e la successiva sospensione dell'europarlamentare dem è stato un segnale inequivocabile, confermato da quanto viene spiegato dal quartier generale dem. "Il Pd ha dato una risposta ferma ed inequivocabile allo scandalo scoppiato a Bruxelles", dicono dal Nazareno: "Di fronte alla gravità dei fatti emersi, abbiamo detto in modo netto, sin dal principio, che occorre fare piena luce, su tutto e al più presto". Da qui nasce la proposta di istituire subito una commissione di inchiesta parlamentare a Strasburgo, "con pieni poteri e tempi certi". E per questo i dem hanno deciso di ...

AGI - Agenzia Italia

