Il Qatargate e le responsabilità di Sarkozy e della Francia Armi | aerei | il Psg e molto altro in cambio del sì ai mondiali?

(Di sabato 17 dicembre 2022) Molti indizi portano a Parigi, addirittura nei saloni dorati dell’Eliseo. In, il Qatar ha gettato le basi per un’estesa penetrazione nel mondofinanza, delle imprese, dei settori immobiliare e alberghiero, delle commesse militari e dello sport

Corriere della Sera

'Hanno ignorato diversi emendamenti alla risoluzione sul '' che chiedevano di accertare lepolitiche, di invitare gli eletti a rivelare legami o benefici ricevuti dagli emiri ...... ma anche verso chi dovesse essere coinvolto da qui in avanti nello scandalosarà delle ...da parte chi lo rappresenta nelle Assemblee elettive e in ogni incarico dipubblica'. ... Il Qatargate e le responsabilità di Sarkozy e della Francia. Armi, aerei, il Psg e molto altro in cambio del...