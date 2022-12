Il Qartargate e l' emiro della Fifa Gianni Infantino

(Di sabato 17 dicembre 2022) Rimarca Valerio Moggia in un documentato e incalzante report per Linkiesta.it: "Non c'è un ... Quanto a noi di Globalist , ci sentiamo di condividere le riflessioni del direttore del Domani , Stefano ...

L'Infantino Alla vigilia della finale dei mondiali, l'"" Infantino tira un bilancio della manifestazione calcistica. Una conferenza stampa trasformata in un mega stop planetario per i ...L'Infantino Alla vigilia della finale dei mondiali, l'"" Infantino tira un bilancio della manifestazione calcistica. Una conferenza stampa trasformata in un mega stop planetario per i ...