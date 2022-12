Il nuovo prezioso libro di Mirella Serri | racconta come il Duce in realtà disprezzasse le donne Le sue e quelle degli altri

Leggi su iodonna

(Di sabato 17 dicembre 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Diho apprezzato il coraggio con cui ha chiarito un punto importante della discussione pubblica: Claretta Petacci non era la fanciulla candida massacrata dai partigiani cattivi solo perché amava il; era una donna crudele e spietata, che ebbe un’influenza negativa su Mussolini,confermano lettere firmate dalla “tua piccola criminale di guerra” che trasudano ammirazione per i tedeschi – di cui fu spia, anche ai danni dell’uomo amato – e odio per gli ebrei (non per questo meritava la fine che ha fatto; ma la storia vata per intero). Un coraggio che laha pagato con insulti e minacce,accade regolarmente a chi, ancora a cent’anni di distanza dalla marcia su Roma, osi dire male del ...