“Il Natale che vorrei” | l’intervista esclusiva a Papa Francesco su Canale 5

TGCOM

... la sorella minore della principessa del Galles,ha attirato l'attenzione di tutti i media. Oggi, Pippa è tornata a splendere in occasione del tradizionale concerto diTogether at ...Due gemelle siamesi separate dopo 18 ore di intervento: 'Potranno tornare a casa per' Sempre cautela La federazione avvisa'il numero di casi registrato in questi giorni, è molto più alto, ... Papa Francesco, intervista esclusiva su Canale 5: ecco "Il Natale che vorrei" A una settimana da Natale, nei giorni in cui credenti e non ricordano la nascita in una capanna del Bambinello, assistito solo da un bue e un asinello, è bello pensare che i miracoli si ripetano ...Il messaggio di Natale 2022 dell’Arcivescovo Monsignor Francesco Massara Fabriano, 17 dicembre 2022 – Carissimi fratelli e sorelle, formulare gli auguri di Natale dovrebbe essere una delle cose più se ...