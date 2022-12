Il Grinch | Jim Carrey si trasforma durante un’intervista | il video virale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Jimsi èto ne Ilrilasciata nel 2020 per promuovere Sonic – il film. Ilè diventatoperché l’attore dimostra, ancora una volta, il suo incredibile trasformismo e la faccia di gomma. Il rumore di sottofondo della sedia, mentresi sposta in avanti, funge quasi da effetto sonoro mentre Jim stravolge la sua faccia. L’attore, che ha interpretato ilnella pellicola del 2000 diretta da Ron Howard, ha raccontato che da allora molti genitori, quando l’incontrano, lo indicano dicendo ai figli: “Sai chi è quello? Il“. A questo punto dell’intervista, Jimha mostrato tutte le sue abilità di trasformista ed imitatore ...

ilGiornale.it

Il film è interpretato daCarrey nel ruolo del, con Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon, Bill Irwin e Taylor Momsen in ruoli secondari. Ma vediamo insieme tutte le ...Il, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film animazione, commedia, ... e le voci originali di Anya Taylor - Joy, Daniel Radcliffe,Gaffigan e Gabriel Bateman. Montecristo ... Dal trucco ai Chinonso: le curiosità che (forse) non conoscete sul ... Questa sera, sabato 17 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il Grinch, film statunitense del 2000 diretto da Ron Howard.Diventato immortale grazie al film di Ron Howard vi raccontiamo la genesi dell'iconico mostro verde che odia il Natale.