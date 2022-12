Il gran Mondiale del Marocco non basta contro la Croazia. Ora la finale

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Dialoghi mondiali” ha accompagnato ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Fulvio. Eccoci, siamo arrivati alla. Oggettivamente la partita più bella in unbello di suo. Parlo sempre dell'aspetto tecnico, ovviamente. È Messi-Mbappé, ma anche molto altro. Due giocatori diversissimi tra loro, che giocano insieme e non sono nemmeno troppo amici. E due squadre, anche, che non si somigliano per niente. Argentina e Francia sono così diverse nell'interpretare il calcio che oggi non vincerà la più forte, ma quella che avrà ragione. Giuseppe. Ho idea che Mbappé non possa essere amico di nessuno: come Ronaldo, è troppo economicamente superiore ai colleghi per poter stabilire con qualcuno ...

