Il dottor Rambaldi tra i medici che curavano Mihajilovic | “Ha vissuto la malattia con coraggio e dignità”

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Un paziente speciale e una persona speciale, di grandissima umanità. Tutto ciò che posso dire, e che mi sento di dire, è che hacon straordinaria forza e straordinariola sua. E credetemi, non c’è niente di retorico in queste parole: Sinisa Mihajlovic era proprio così”. A parlare è ilAlessandro, professore ordinario di Ematologia dell’Università degli Studi Milano e direttore del dipartimento Ematologia-Encologia dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Insieme allaessa Francesca Bonifazi, alAntonio Curti e alLuca Marchetti, il suo nome è nel ristretto elenco diche la famiglia Mihajlovic ha voluto ringraziare per avere seguito “con amore e rispetto” l’ex ...

Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, il dottor Luca Marchetti.