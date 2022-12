Il congedo mestruale è stato approvato in Spagna | prima volta in Europa

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 17 dicembre 2022) É capitato certamente a molte donne, e magari anche più di una, di avere mestruazioni dolorose (lo sa bene, ad esempio, chi soffre di endometriosi), al punto tale da risultare invalidanti e rendere difficile fare molte azioni. Assentarsi dal proprio lavoro, però, per molte è quasi impossibile se non si vuole andare incontro a problemi con un superiore. Inhanno però pensato a chi si trova in questa situazione e hanno introdotto un vero e proprio. É infatti arrivato il primo via libera al disegno di legge che dimostra di avere un’attenzione particolare per chi soffre di questo problema, che in molti casi si verifica praticamente ogni mese. Ora spetta al Senato dare l’ok definitivo. Se questo dovesse accadere, sarebbe lache un Paese europeo ...