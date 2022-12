Il condono penale del governo Meloni per chi ripaga il fisco | colpo di spugna su tre reati tributari

(Di sabato 17 dicembre 2022) Unper completare la pace fiscale. Anzi, un “perdono”. È il piano delper “graziare” chi è implicato in processi penali per omessa dichiarazione dei redditi, omesso versamento e dichiarazione infedele. Se ne parlava da novembre, e prevede il perdono soltanto per chi paga il dovuto. E in Parlamento, spiega oggi Repubblica, è atteso l’emendamento dell’esecutivo. Insieme al Salva-Calcio ormai in dirittura d’arrivo. Il quotidiano spiega che ilprova così a raggranellare più fondi possibili e recuperare l’evasione. Si tratta, tecnicamente, della “causa estintiva per comportamento riparatorio”. Chi non ha presentato la dichiarazione o l’ha falsata, «solo a seguito di una piena condotta riparatoria», versando il 100% del debitoo più la sanzione ...

la Repubblica

...di condominio dovranno firmare un'autocertificazione sotto la loro responsabilità, che '... Non un, garantiscono dall'esecutivo, ma una norma circoscritta a reati come l'omessa ...ROMA - Questione di ore. E del risultato dell'ultima verifica che, da ieri pomeriggio, è in corso presso la Ragioneria generale dello Stato. Ma a Montecitorio, intorno a mezzogiorno, oggi si ... Manovra, il governo perdona gli evasori. Condono penale per chi ripaga il fisco Mef e Giustizia al lavoro per inserire una misura che estingue i reati di chi non versa tasse o omette di dichiarare, nel caso ripari. “Recuperiamo ...La combo è un trionfo delle ossessioni del centrodestra. Il governo valuta se ridurre ancora il Reddito di cittadinanza per recuperare qualche milione da usare in manovra, mentre sarebbe allo studio u ...