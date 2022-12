Il concetto di circolarità è ormai maturo ed è necessario un passo in più

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 dicembre 2022) Secondo quel che risulta dall’ultimo rapporto “L’Italia che ricicla”, realizzato ogni anno da AssoAmbiente – l’associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, del riciclo, del recupero, dell’economia circolare e dello smaltimento di rifiuti nonché delle bonifiche – l’Italia è leader in Europa per tasso di riciclo ed è seconda per tasso di. «Rispetto al totale gestito – recita il rapporto – ci collochiamo al primo posto a livello europeo per tasso di avvio al riciclo dei rifiuti, sia urbani sia speciali». Stando ai numeri più recenti, risalenti al 2020, il dato italiano si attesta oltre l’ottantatré per cento, la qual cosa non solo pone il nostro Paese decisamente al di sopra della media europea, che è del trentanove per cento, ma anche ben oltre i principali Paesi dell’Unione dove spiccano la Spagna con oltre il sessanta ...