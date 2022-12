Il collezionista | Morgan Freeman e il miglior giallo di fine secolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) ILSky Cinema Suspense ore 21 con, Ashley Judd, Cary Elwes. Regia di Gary Fleder. Produzione USA 1997. Durata: 2 oreLA TRAMA C'è qualcuno in una località di provincia che rapisce le donne giovani, belle e di testa forte. Pare che non le uccida, ma le nasconda da qualche parte, tenendole come oggetti da collezione. Quando una delle rapite è la nipote di un famoso poliziotto costui si mette in caccia. Lo aiuta una bella ragazza che è stata anche lei sequestrata, ma è riuscita a fuggire. La ricerca è molto difficile, tanto più che a un dato punto i rapitori si rivelano essere due. PERCHE' VEDERLO Perchè è uno deii gialli di. Gary Fleder che s'era messo in luce due anni prima con "Cosa fare a Denver quando sei morto" si ...