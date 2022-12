DailyNews 24

... come quello contro il, sempre in Champions League, che vale la vittoria 2 - 1 a Stamford ... ancora in cura presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna e dopo 44 giorni di ricovero,a ...... come quello contro il, sempre in Champions League, che vale la vittoria 2 - 1 a Stamford ... ancora in cura presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna e dopo 44 giorni di ricovero,a ... Il Chelsea torna su Abraham, ma senza clausola rescissoria Il Chelsea potrebbe tornare nel mese di gennaio su Tammy Abraham, preferendo non usare la clausola rescissoria ...Il Chelsea va a caccia di rinforzi sulla fascia per consentire a Recee James di riprendersi dall'infortunio con tutta calma.