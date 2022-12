Il cedimento | lo “tsunami” | il destino dei 1500 pesci tropicali | cosa sappiamo dell’esplosione dell’acquario Sea Life a Berlino

Leggi su open.online

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’esplosione, ilstrutturale e infine lodi acqua salata che si è riversato lungo le strade di, non lontano dalla celebre Alexanderplatz. L’AquaDom, il più grande acquario cilindrico al mondo con dentro, è esploso ieri all’alba all’interno del prestigioso hotel Radisson Blu nel centro della capitale tedesca. La pressione della deflagrazione ha divelto e frantumato porte e finestre e trascinato mobili e detriti fino in strada, davanti all’albergo. Non sono anche chiare le causeche ha portato alla rottura del cilindro alto sedici metri e provocato il ferimento di due persone. Diversi media tedeschi suggeriscono l’ipotesi di un «strutturale». La stessa ministra dell’Interno della città di ...