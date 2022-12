Il calcio piange Sconcerti | tutti i messaggi di cordoglio

Toro News

Consolato Cicciù - - > A poco più di 24 ore dalla tragica, triste e dolorosa morte di Sinisa Mihajlovic, il mondo delun altro personaggio abbastanza sconosciuto: si tratta del 74enne giornalista Mario Sconcerti , che si è spento oggi improvvisamente. Come rivela il Corriere della Sera, di cui era ..." F idatevi di me, il Bologna si salverà ". Siamo ai primi di gennaio del 2019, la squadra rossoblù è in grande difficoltà, Claudio Fenucci e Riccardo Bigon si rendono conto di non poter più aspettare,... Il calcio piange, è morto Sinisa Mihajlovic Andarsene a 53 anni, gli ultimi tre passati a combattere una battaglia che davvero voleva vincere. La sua partita più importante Sinisa Mihajlovic però non è riuscito a ...Sedici anni e mezzo fa l’ultima rete del “Sergente”: la sua punizione regalò la vittoria all’Inter ASCOLI PICENO – Il mondo del calcio piange Sinisa Mihajlovic: l’allenatore, ex calciatore e personagg ...