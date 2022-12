I vincitori della 68esima edizione del Premio Napoli

(Di sabato 17 dicembre 2022) A decretare la vittoria degli autori sono stati i giudici lettori che accompagnano la Fondazionein questo percorso che ha come obiettivo quello di promuovere la lettura e l’amore per la cultura. Titti Marrone, Se solo il mio cuore fosse pietra, Feltrinelli (NARRATIVA) Valerio Magrelli, Exfanzia, Einaudi (POESIA) Enzo Traverso, Rivoluzione 1789-1989, Feltrinelli

Corriere della Sera

La scena è firmata dal compianto Rolf Borzik, grande collaboratoreBausch, mentre la ... Perché qui non ci sonoe tutti i 26 interpreti, equamente divisi, sono un po' vinti, sopraffatti, ......questo torneo avrà così la possibilità di scendere in pista anche nella finaleprossima settimana. Le coppie che dunque si contenderanno la coppa saranno sette . Chi sarannol idi ... MasterChef Italia, che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni Chi sono, da dove vengono e cosa cantano i sei giovanissimi che hanno superato le selezioni della versione Giovani del Festival ...RIETI - Si chiude la rassegna “Autunno a Teatro” del Potlach di Fara in Sabina. Oggi l’ultimo spettacolo “Il Tuono del Deserto”, in programma alle 21 con ingresso ...