I Nomadi al Palmariva Live Club domenica 18 dicembre

(Di sabato 17 dicembre 2022) Saranno i, band simbolo e autentico patrimonio della storia del rock italiano, a inaugurare la programmazione del, nuova venue per concerti e eventinata dalla sinergia fra il, storico locale di Fossalta di Portogruaro, e Azalea.it, da 35 anni fra i promoter dei più grandi concerti e spettacoli allo nazionale. Beppe Carletti e compagni saranno protagonisti sul palco18(inizio alle 21.00), per l’unica data in Veneto del tour “Solo Esseri Umani”, che segue la pubblicazione dell’omonimo album, 42° in studio della band. “Valori, amore, vita”, queste tre parole sono state il punto di partenza per ogni singola traccia inclusa in questo album ricco di spunti di riflessione ...