I Donnalisi si sono lasciati | Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi single

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 17 dicembre 2022) Era da tempo che si temeva la fine deiedhanno avuto degli alti e bassi piuttosto forti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Scenate di gelosia e discussioni miste a tenerezze e baci. Questa volta però i due concorrenti nonriusciti a chiarire ma hanno addirittura deciso di chiudere la relazione per proseguire il percorso da, ognuno per la sua strada. GF Vip 7,prova a lasciare consi alza, è la fine deiaveva già ammesso più volte di non poter sopportare ancora gli atteggiamenti ditanto da aver definito i ...