Harry e Meghan | La Reazione Dei Reali Inglesi alla Serie Netflix!

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il documentario dié destinato a far discutere e ad incrinare ancor di più i rapporti con la famiglia reale inglese. Ma come avranno reagito Re Carlo e il Principe Williammessa in onda delle prime tre puntate? Ecco i dettagli sulla vicenda!spifferano i segreti della Royal Family In molti si staranno chiedendo come abbiano reagito imessa in onda delle prime puntate del documentario di. Ebbene, attraverso alcuni portavoce della famiglia Reale britannica, sappiamo le prime reazioni di Willam, Kate e di Re Carlo. Secondo quanto riportato drivista People, uno dei temi più delicati trattati nella docuè quello ...