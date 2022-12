Guendalina Tavassi svela il rimedio per eliminare macchie | cicatrici e smagliature | costa ben 180 euro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 dicembre 2022)è una vera esperta di trattamenti estetici e nelle sue storie hato come rimedia agli errori del passato. Quando Edoardoè entrato nella casa del Grande Fratello Vip ha spesso salutato la sorella che proprio in quella casa è diventata famosissima. Ridendo e scherzando con i suoi compagni di avventura ha dichiarato che molto probabilmentenon avrebbe mai visto i suoi saluti in quanto sempre occupata a sperimentare nuovi trattamenti estetici. La sorte ha voluto che proprio in quel momentostesse collegata alla diretta e quando Alfonso ha invitato la ragazza per una sorpresa ha rinfacciato al fratello le amare parole. Ovviamente Edoardo, da solito burlone, non appena ha sentito 'stop freez' ha chiesto: "Cosa ti sei rifatta in questi ...