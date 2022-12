Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria

(Di sabato 17 dicembre 2022) Leggi Anche 'Vip',ancora ai ferri corti 'In questi giorni non sono stata per niente bene. Ho visto degli atteggiamenti che non mi sono ...

Fanpage.it

La tiktoker ha ungemello di nome Markus e altri fratelli e sorelle: Mia, Mariah e Isaac. ... Durante un'intervista rilasciata a Jimmy Fallon la Ortega ha confermato la suapassione per ...Leggi Anche 'Vip', Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ancora ai ferri corti 'In questi giorni non sono stata per niente bene. Ho visto degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti e mi sono ... Gf Vip, Antonella Fiordelisi: Edoardo Donnamaria mi sta perdendo, mi sto allontanando Stasera in tv, sabato 17 dicembre, torna su Canale 5 alle 21.40 il Grande Fratello Vip. Ci riprova Mediaset a spostare dal giovedì al sabato la messa in onda del reality condotto da ...Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista all'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport per ricordare, con ...