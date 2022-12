Governo | Meloni | ' leggo pochissimo giornali | non voglio essere condizionata'

Today.it

La vittoria del centrodestra e di Giorgiaha rappresentato 'davvero una svolta storica, e non soltanto perché - per la prima volta ... i dirigenti, i parlamentari, gli uomini didi ...Provano a farci litigare ma non ci riescono: sono orgoglioso di essere parte di questa splendida squadra' di. "Una svolta storica". Berlusconi elogiaalla festa di Fratelli d'Italia ... Due o tre cose che abbiamo capito del governo Meloni Ovazione per la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni al suo ingresso nella tensostruttura allestita in Piazza del Popolo a Roma per il decennale di Fratelli d'Italia. Il coro della ...(Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “Abbiamo un destino comune, non quello di governare per qualche mese. Abbiamo intenzione di governare a lungo, almeno cinque anni anche se a me piacerebbe che qu ...