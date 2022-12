Governo | Berlusconi | “Meritavo di prendere un ruolo istituzionale Sono caduto durante campagna elettorale | ho rischiato di morire”

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Non ho preso nessunin questoanche se lo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, in occasione dell’evento ‘Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardià a Milano. “I medici – ha spiegato – mi avevano detto chevivo per miracolo e che forse passerà. Ma quandoseduto o in piediancora quello che ragiona non male” Alle ultime elezioni politiche “27 milioni di elettori italiani non hanno votato” e “noi abbiamo preso 12 milioni di voti”. Quindi “abbiamo bisogno di riconquistare gli italiani e dobbiamo farlo con una attività distribuita in tutti i comuni ...

La Repubblica

