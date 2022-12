Goggia vince la discesa bis a St Moritz con una mano fratturata

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022) SAINT(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofiaha vinto lalibera bis di Saint, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse azzurra, in pista con un tutore dopo l'operazione allaa cui si è sottoposta ieri dopo la frattura rimediata nella prima, ha chiuso con il tempo di 1'28?85, precedendo la slovena Ilka Stuhec, seconda a 43 centesimi, la tedesca Kira Weidle, terza a 52. Ottava con un ritardo di 1?16 Elena Curtoni, che ieri si era imposta nella prima libera davanti alla bergamasca, vice-campionessa olimpica di specialità. Diciassettesima piazza per Laura Pirovano, con un gap di 1?58 da; 26esima Nadia Delago a 1?95, 28esima Nicol Delago a 2?03, 33esima Marta Bassino a 2?28, 35esima Federica Brignone a ...