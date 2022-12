(Di sabato 17 dicembre 2022) AGI - Sofiaè davvero una sciatricee straordinaria. L'azzurra ha vinto la secondalibera di Coppa del mondo di Sankt Moritz gareggiando con lasinistra gonfia e fasciata a seguito dell'intervento chirurgico di ieri necessario per la riduzione della frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo riportata nella gara di ieri conclusa al secondo posto alle spalle di Elena Curtoni. Per la 30enne azzurra una gara perfetta nell'interpretazione del tracciato disegnato dal tecnico italiano in seno alla Federazione internazionale, Alberto Senigagliesi. Quella ottenuta oggi dallasulle nevi della pista 'Corviglia' della località svizzera - stamattina baciata da un sole stupendo e liberata dal 'serpente del Maloja', la perturbazione che caratterizza questa zona - è la ...

Ancora al comando Mikaela Shiffrin, ma ecco che con la vittoriadi oggi Sofiasale in seconda posizione scavalcando Holdener e Vlhova. Ecco di seguito come cambia la graduatoria ...SAINT MORITZ (SVIZZERA) -impresa di Sofia, che con la mano fratturata ha trionfato nella discesa libera bis di Coppa del Mondo a Saint Moritz, dove ha gareggiato con uno speciale tutore dopo l'intervento ... Goggia strepitosa, con mano fratturata vince in discesa La 31enne trionfa in 1'09"40 e anticipa la bergamasca, che però si frattura una mano. Terza Suter, bene Brignone ...Nella discesa libera vinta da Elena Curtoni la sciatrice bergamasca si infortuna a una mano. Nel pomeriggio Goggia verra' operata e spera di gareggiare tra meno di 24 ore ...