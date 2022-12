“Gli scarafaggi non si nascondono in casa” | il nuovo romanzo rock di Massimo Boddi

(Di sabato 17 dicembre 2022) MILANO – Dopo il boom degli anni ’80, l’economia italiana è stagnante: i debiti sono sbalorditivi e la lira, appena svalutata, non riesce più a tenere il passo delle altre monete. Oltre ad essere finanziariamente in bancarotta, l’Italia è anche politicamente malata. Ilè il ritratto nitido di una realtà che scompare, vissuta dal punto di vista di una generazione sfiduciata ma in cerca della propria strada. Sullo sfondo delle emergenti tensioni sociali, “Glinon siin” (la Bussola edizioni, 140 pp., 10 euro) mette a nudo il mondo di Giorgio, Mirko, Ivano e Renzo. Insieme a loro ci sono Miriam, Ludovica, Carmen, Veronica a condividere nuove storie nella sballata routine che segue le partiture delacido metropolitano. La musica è parte integrante della storia, “è in ...

Adriaeco

... che ha vissuto in prima personeanni dell'impegno anticrimine del fratello nel territorio del ...della primaria di primo grado del libro "La mafia spiegata ai bambini - l'invasione degli"...... ma cominciarono a volarestracci traassessori dell'amministrazione Sgarbi. Ad innescare ... denunciando che ' la collezione Kim 'sta marcendo all'umido, in mezzo a topi e'. Insorge ... “Gli scarafaggi non si nascondono in casa”: il nuovo romanzo rock di ... Nell’inchiesta risulta indagato anche il fratellastro di Liliane Murekatete, moglie del deputato eletto con l’Alleanza Verdi-Sinistra italiana che si è autosospeso, e figlio di Marie Therese Mukamitsi ...I militari hanno posto fine brutalmente e con l'inganno a oltre 10.000 gravidanze di ragazzine stuprate dagli jihadisti per evitare la nascita di «bastardi ribelli». L'inchiesta della Reuters (e una p ...