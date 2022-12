Giustizia | Mantovano | “Reato dell’abuso d’ufficio va tolto di mezzo” M5s | “Governo getta la maschera”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo aver preso parte alla conferenza stampa post consiglio dei ministri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredoè intervenuto all’evento ‘Magistrature a confronto per l’indipendenza del giudice’, iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione nazionale magistrati amministrativi, Associazione nazionale magistrati e dall’Associazione nazionale magistrati della Corte dei Conti.è stato netto rispetto alle prossime mosse delMeloni in tema di. “C’è un quadro di reati contro la pubblica amministrazione che è diventata un mostro. Quando io ho iniziato a fare il magistrato i reati contro la pubblica amministrazione erano quattro, cinque: corruzione, concussione, peculato, malversazione ed interesse in atto, poi nel ’90 ne è stato ...

... prendendosi la scena davanti ai giornalisti, affiancato dal Sottosegretario Alfredoe ... Come ha spiegato lo stesso leader leghista ricalcando le posizioni del ministro per laCarlo ...Il ministro Alfredoal suo fianco ha però frenato con una frase sibillina: "È un'ipotesi ... ma sui cui in realtà pende il giudizio in arrivo della Corte diUe. Il Tar del Lazio ha ... Intervento del Sottosegretario Mantovano al convegno “Magistrature ... (Agenzia Vista) Roma 16 dicembre 2022 “L’indipendenza è un valore fondamentale, non solo perché prevista dalla Costituzione ma perché oltre alla funzione del Magistrato è una garanzia per il fruitore ...“Un restyling dei reati contro la Pubblica amministrazione ci vuole. Significa togliere di mezzo fattispecie di reato come l'abuso d'ufficio, che non portano quasi mai a condanne definitive, però hann ...