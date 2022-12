(Di sabato 17 dicembre 2022) All'indomani dello scossone in Lega con le dimissioni del presidente Ghirelli (e la gestione ordinaria passata nelle mani del vice presidente vicario Vulpis), la Serie C torna in campo con un ricco ...

La Gazzetta dello Sport

Rispetto alle prime cinque che si sono contese la vetta di fined'andata, recuperano terreno laPatria di Vargas (2 - 1 al Sangiuliano City) e il Renate, che stende 3 - 0 l'Arzignano (...VARGAS 4 " Record di punti per laPatria neldi andata I ragazza finora hanno fatto abbastanza bene ma penso che possano migliorare ancora tanto , adesso avranno più esperienza per ... Girone A, Pro Sesto e Feralpisalò leader. Girone B, la Reggiana resta prima Giornata ricca con 21 partite. Nel girone A duo in vetta, la Triestina lascia l'ultimo posto. La squadra di Diana supera l'Imolese e chiude davanti, Nel girone C dilaga 5-1 il Monopoli di Pancaro sull ...ANCONA- Ultima sfida del girone d'andata per la Lega Pro ma non ultima del 2022 visto che il 23 dicembre la terza serie tornerà in campo prima di entrare nella sosta natalizia.