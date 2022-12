Giornalismo in lutto | morto Mario Sconcerti all’età di 74 anni

Corriere dello Sport

Centinaia i messaggi di affetto per Mario Sconcerti, mancato quest'oggi all'età di 74 anni: il saluto del mondo delma non solo Il mondo delè inper la scomparsa di Mario Sconcerti. Di seguito i numerosi messaggi di cordoglio per l'ex ...Iltutto e quello sportivo in particolare è in. A 74 anni è venuto a mancare il popolare opinionista e penna, Mario Sconcerti . Morto Mario Sconcerti . Sconcerti e i dubbi sulla ... Mondo del giornalismo in lutto: è morto Mario Sconcerti Lutto nel mondo del giornalismo. È morto all'età di 74 anni Mario Sconcerti, storico editorialista del Corriere della Sera.Lutto. È morto all’età di 74 anni il giornalista Mario Sconcerti. Ne dà notizia il Corriere della Sera, di cui è stato editorialista. Collaborò per diversi anni come commentatore anche sulle pagine de ...