Giorgio Saccoccia | presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana | «Quando lo Spazio è diventato pop»

Roma - Nella cupola 'spaziale' di piazza S. Silvestro, a Roma, l'astronauta Samantha Cristoforetti ha chiuso - assieme al presidente Asie al viceministro agli esteri Edmondo Cirielli - la mostra temporanea ' Exploring Moon to Mars ', che per quasi 2 settimane è stata vetrina delle missioni oltre l'orbita terrestre in ...Si trattava dell'evento "Una Legge italiana per lo Spazio", organizzato da Fondazione Leonardo, che ha visto tra gli altri la presenza del presidente dell'Asi,, del ministro della ... L'Asi al centro della seconda Giornata nazionale dello spazio Tante le iniziative messe in campo in questi anni dall'Agenzia Spaziale Italiana per avvicinare il mondo dello Spazio a tutti, una su tutte I TikTok dell'astraonauta Samantha Cristoforetti ...Miriadi di detriti in orbita, flotte di nanosatelliti lanciate da privati, future industrie a bordo di stazioni spaziali e l'eventuale sfruttamento di risorse minerarie sulla Luna e poi su asteroidi e ...