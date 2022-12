Agenzia ANSA

Attesi in giornata gli emendamenti del governo alla manovra: allo studio la soglia di 30 euro per l'uso del Pos e la proroga del superbonus a fine anno. Via libera del Cdm alcodice degli appaltiSulle bollette "stiamo studiando un meccanismo in cui il calcolo della bolletta dovrebbe in un qualche modo incentivare il risparmio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, intervistato alla Festa dei 10 anni di FdI. "Cioè dare una fascia protetta di consumo del 70 - 80% degli anni precedenti tutelato allo stesso prezzo, poi se qualcuno consuma di più paga un ... Giorgetti, nuovo meccanismo bollette, forse avvio in primavera ... Secondo il ministro, il governo sta studiando "un meccanismo in cui il calcolo della bolletta dovrebbe incentivare il risparmio" ...Attesi in giornata gli emendamenti del governo alla manovra: allo studio la soglia di 30 euro per l'uso del Pos e la proroga del superbonus a fine anno. Via libera del Cdm al nuovo codice degli appalt ...