Gianni Brera | barocco e melina

IL GIORNO

a tutto tondo: il giornalista, lo scrittore, l'uomo di cultura, l'inventore di neologismi che hanno fatto linguaggio. "Il Pelè dei giornalisti", come ha voluto definirlo oggi l'ex grande ...a tutto tondo: il giornalista, lo scrittore, l'uomo di cultura, l'inventore di neologismi che hanno fatto linguaggio. "Il Pelè dei giornalisti", come ha voluto definirlo oggi l'ex grande ... Chi fu Gianni Brera: partigiano in Val d'Ossola, poeta sportivo, "raccontista" della Bassa Le voci e le immagini d'epoca in uno spaccato sulla vita del giornalista sportivo italiano più grande del Novecento ...Il figlio di Gianni Brera traccia un ritratto intimo del giornalista: coniò anche per mia madre un neologismo particolare e azzeccatissimo, in casa lei era la “Professora” ...