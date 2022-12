gIANMARIA vince Sanremo Giovani Ecco i 6 cantanti che staccano il pass per il Festival

RaiNews

Tutti loro dunque porteranno in gara un altro brano inedito rispetto a quello già presentato alla Finale di ieri sera: Shari ("Egoista"),("Mostro"), Colla Zio ("Non mi va"), Sethu ("Cause ...Amadeus ha eletto le sei canzoni e i rispettivi artisti che per direttissima passano da Sanremo Giovani a Big di Sanremo ... Sanremo giovani, vince gIANMARIA con 'La città che odi' Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Con 'La città che odì è gIANMARIA a vincere la finale di Sanremo Giovani, in onda questa sera in diretta su Rai1. L’artista guida la pattuglia dei sei finalisti che guadagnano un pass per l’Ariston fr ...