GF Vip | perché Antonella Fiordelisi ha lasciato Edoardo | la decisione

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 17 dicembre 2022) Nella serata di venerdì 16 dicembre 2022,haDonnamaria. Dopo giorni di liti e incomprensioni, l'influencer ha preferito mettere un punto alla sua storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Non è dato sapere, per il momento, se si stratta di un addio definitivo o troveranno il modo di voltare pagina e ricominciare.ha comunicato la sua voglia di lasciarlo dicendo: "In questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti anche oggi, mi sento mancare di rispetto, perciò preferisco per adesso che ognuno stia dalla sua parte. Sei solo, fai il tuo percorso. E nulla, voglio dirti questo"chiude con: la reazione di ...