Gf Vip 7 | le anticipazioni della ventitreesima puntata | due nuovi ingressi e sorprese per due Vipponi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Cosa accadrà nelladel Gf Vip 7 in onda questa sera su Canale 5? Nel corso del ventitreesimo appuntamento serale faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia dueconcorrenti. Si parlerà ovviamentefinestoria d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, avvenuta proprio ieri sera. Ci sarò una riconciliazione? Dueper i ‘‘ di Alfonso Signorini: una, ancora ignota, per Wilma Goich e l’altra per Edoardo Tavassi, a cui la mamma avrà qualcosa da dire, coinvolgendo anche Micol Incorvaia, con la quale il fratello di Guendalina sta avendo un ‘flirt’. Ci sarà il verdetto del televoto per il preferito del pubblico, che vede sfidarsi Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Attilio Romita e Sarah Altobello. L'articolo proviene da Isa e ...

