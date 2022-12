George Ciupilan | che fine ha fatto il ragazzo peperino de Il Collegio? al Gf Vip è irriconoscibile!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 dicembre 2022)oltre ad essere il più giovane tra i concorrenti è anche il più chiacchierato dentro e fuori la casa: chehaildelle trasmissioni Rai? Alfonso Signorini quando ha annunciato il cast del suo programma che attualmente ci tiene incollati al teleschermo ha ammesso di non aver puntato sulla fama ma sulla personalità e soprattutto sulle storie. Un concetto che abbiamo imparato a capire solo durante le prime puntate quando i concorrenti hanno dato il via a tantissime dinamiche, anche negative come la questione di Bellavia, finalmente abbiamo capito la scelta del conduttore. Proprio in quella triste pagina di televisioneè stato forse uno tra i pochi concorrenti ad aver percepito il malessere del concorrente e, nonostante la ...