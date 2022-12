(Di sabato 17 dicembre 2022) Arrivato nella scorsa stagione nella Genova rossoblù, l’apprendistato per Mortenpare essere terminato, dato nell’annata di Serie BKT in corso stiamo ammirando un centrocampista di qualità, quantità e intelligenza.Cresciuto nel settore giovanile del Bröndby, il danese è approdato in Italia durante una fase di evidente transizione per il Grifone,è entrato abbastanza rapidamente ai vertici delle gerarchie di Alexander Blessin, che dopo poche panchine ha capito di non poterne fare a meno, tanto nella massima serie quanto in cadetteria. Perché Blessin non può fare a meno diProfessione centrocampista, il classe 2001 è tanto giovane quanto capace di giocare un calcio navigato, totale nelle intenzioni, pratico nell’applicazione. Condizioni che, incastonati nelle necessità della mediana a due schierata ...

Lega B

... a prenderne il posto sarà nuovamente Milan Badelj , altrodi grande spessore dell'organico rossoblù. Il croato scenderebbe in campo al fianco di, riproponendo quel tandem della ...Ancora sul centrocampo: Strootman,, Badelj, chi la convince di più "Sicuramente Strootman ... Il fatto che è ritornato con grande piacere al Genoa è unmolto positivo: i suoi compagni ... Frendrup è un elemento essenziale per l'equilibrio del Genoa Ma Frendrup non è solo corsa Decisamente energico e presente in termini di interdizione, Frendrup – soprattutto in Danimarca – si è fatto conoscere anche per la cifra tecnica delle sue giocate, che sp ...Impegno casalingo per il Genoa che ospiterà questo pomeriggio il Cittadella allo stadio Luigi Ferraris con fischio di inizio alle ore 15. Un match importante per il Grifone che, dopo ...