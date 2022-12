Frederic Vasseur in Ferrari ha scatenato un terremoto in F1

(Di sabato 17 dicembre 2022) Un piccolo, ma consistente,nella Formula Uno. Con il mercato dei piloti ormai archiviato e con i sedili, quindi, tutti occupati, a tenere banco nella classe a quattro ruote più importante e famosa del mondo sono i movimenti, massicci, dei team principal. L’ufficializzazione diinha stappato tante operazioni con altre due scuderie che sono corse, prontamente, ai ripari cambiando la guida all’interno del box. Il saluto diad Alfa Romeo Orlen e il comunicato della scuderia Frédéric– Photo Credit:AlfaRomeoRacingOfficialTwitterAccount“L’annuncio segna l’ultimo capitolo di un percorso di crescita personale e professionale sia per la squadra che per l’uomo – recita il comunicato della squadra Alfa Romeo ...

A Maranello sta per iniziare l'erae si punta ad essere protagonisti nel Mondiale 2023, mentre il nuovo anno del Dottore prevedrà, oltre alle 10 prove del calendario del GT World Challenge ...Questa volta si è limitato ad affidare la Scuderia all'uomo di cui aveva smentito l'ingaggio meno di un mese prima, Frédéric, ingegnere francese con un grande passato da corsa, ma senza l'... Gené: "Vasseur valore aggiunto per la Ferrari" - F1 Team - Formula 1 - Motorsport Il presidente della F1 agli studenti della Rcs Academy : «Mai rinunciare ai vostri sogni, qualunque sia l'ostacolo. Con il Gp di Miami abbiamo fatto meglio del Super Bowl» ...Andreas Seidl è stato nominato nuovo ceo del Gruppo Sauber a partire da gennaio 2023 e sarà dunque il punto di riferimento per Audi in occasione del debutto dei Quattro Anelli nel Campionato del mondo ...