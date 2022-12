Fratelli d’Italia | l’intervento di Giorgia Meloni al decennale del partito | segui la diretta

RaiNews

Lo afferma il Presidente di Forza, Silvio Berlusconi nel suo video messaggio di saluto alla festa del decennale di. " Una svolta profonda non si realizza in poche settimane, ...Silvio Berlusconi 'incorona' Giorgia Meloni . Il presidente di Forzaè intervenuto con un video messaggio all'evento organizzato a Roma per i 10 anni di. "Oggi con pieno merito ha affermato Berlusconi tocca a Giorgia guidare la coalizione e lo sta facendo con l'autorevolezza e la credibilità che tutti le riconoscono, ine all'... Meloni chiude il decennale di Fratelli d'Italia: "Scommessa vinta, ho creduto in questo progetto"