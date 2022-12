Francia | Lloris | «C’è un opera che domani dobbiamo completare»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Hugo, portiere e capitano della Nazionale francese, ha parlato alla vigilia della finalissima di Qatar 2022 con l’Argentina Hugo, portiere e capitano della, ha parlato alla vigilia della finale di Coppa del Mondo. EMOZIONI ALLA VIGILIA – «Sono una persona abbastanza calma nella vita di tutti i giorni. Come tutti passo per una serie di emozioni, ma nello spogliatoio siamo abbastanza calmi». ARGENTINA – «E’ una squadra molto ben organizzata, giocano bene in fase offensiva sfruttando gli errori avversari. Nella storia dell’Argentina ci sono sempre stati grandissimi giocatori, il loro popolo avrà sicuramente alte aspettative per loro. Penso che quando sei francese e giochi una finale di Coppa del Mondo, qualunque sia l’avversario, sia un grande evento. Incontrare l’Argentina in questa fase rende le cose ...

Il portiere della Francia, Hugo Lloris, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale dei Mondiali contro l'Argentina: 'Sono una persona abbastanza calma nella vita di tutti i giorni. Come tutti, possiamo, attraverso emozioni, sentimenti, avere cose da dire in uno spogliatoio. Siamo piuttosto tranquilli, calmi. Francia, Lloris: 'Siamo tranquilli, Argentina forte in difesa. Completiamo l'opera nonostante il virus...'