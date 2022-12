Francia | Deschamps | ' Vogliamo il Mondiale anche se qualche francese tifa Messi'

La Gazzetta dello Sport

(getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ...Con queste parole ha esordito Didierin conferenza stampa, parlando delle condizioni di ... a me non interessa' , ha concluso il tecnico dellaIl Ct dei transalpini in conferenza stampa presenta la finalissima dei Mondiali di Qatar 2022: ecco le sue parole anche sul virus del cammello, Mbappé e Benzema ...Il c.t. dei Bleus: "Spesso in queste condizioni sono bravo... Ci sarà una bella atmosfera con i tifosi argentini, sarà una festa. Il rinnovo Ora penso solo a vincere un altro titolo" ...