Francia-Argentina | Varane e Konatè tornano in gruppo alla vigilia della finale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Buone notizie per Didier Deschamps e tutta lafinalissima del Mondiale di Qatar 2022. Raphaele Ibrahimasono infatti tornati ad allenarsi in, dopo aver superato la forma influenzale dei giorni scorsi. Entrambi i giocatori dovrebbero quindi essere a disposizione per l'atto conclusivo del torneo, mentre la sfida contro l'di Leo Messi dovrebbe vedere l'assenza di Kingsley Coman. L'ex Juventus infatti non è ancora tornato ad allenarsi e sembra difficile vederlo tra i protagonisti.